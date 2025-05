Glanzvolle Einstimmung auf den Opernball in New York

Heute, Freitag, steht im Big Apple wieder alles ganz im Zeichen der Wiener Tradition und Ballkultur. Denn im "Cipriani 42nd Street" findet der Viennese Opera Ball New York statt.

"Kultur ist für viele Amerikanerinnen und Amerikaner die erste Assoziation mit Österreich. Kulinarik und Wein folgen auf den weiteren Plätzen. Der Viennese Opera Ball New York bringt die schönsten Facetten Österreichs nach Manhattan. Er formt nicht nur das Bild, wie Österreich in den USA wahrgenommen wird, sondern ist das Parkett, auf dem Kultur gegenseitiges Verständnis fördert", so Ballorganisatorin Silvia Frieser.

Auch Daniel Serafin, der künstlerische Leiter, schloss sich an. "Johann Strauss ist Teil der österreichischen Identität. Der Viennese Opera Ball New York wird heuer besonders österreichisch und feiert die enge rot-weiß-rote Beziehung mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Bälle sind Ort des Austauschs und der Kommunikation und Musik überwindet alle Grenzen. Der Viennese Opera Ball zelebriert die engen Bande zwischen Österreich und den USA und den engen kulturellen Austausch".