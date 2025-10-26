Gery Keszlers Grusel-Shooting: Promis zeigen ihre Halloween-Looks

Bald ist ja Halloween und da steigen auch in ganz Österreich jede Menge schaurige Partys. Wer noch keine Idee fürs passende Kostüm hat, dem sei der Lifeball-Kostümfundus im Industrie-Loft im 16. Wiener Gemeindebezirk ans Herz gelelegt. Über 1.000 außergewöhnliche Kostüme sind dort zu finden. Als Inspiration hat Gery Keszler jetzt schon einige Promis zum gruseligen Shooting mit Top-Fotograf Markus Morianz gebeten. Und da schlüpfte zum Beispiel Sänger Cesár Sampson in die Rolle eines Horror-Clowns, der schon auf den Anruf von Gery Keszler gewartet hat.

Cesár Sampson als Horror-Clown

"Halloween ist ja so grufty-mässig und da fällt mir nie was dazu ein", meint er lachend. Jedenfalls sammelt er jetzt schon Ideen für später, wenn dann sein Sohn Dion groß genug ist und sich auch verkleiden möchte. Beruflich steht bei ihm Momentan alles im Zeichen des Song Contestes, wie er erzählt. Auch seine Kollegin Missy May hat sich für Keszler schaurig-schön in Schale geworfen. "Obwohl ich mich sehr gerne verkleide, bin ich überraschenderweise kein großer Halloween-Typ – ich bin einfach viel zu leicht zu erschrecken und finde es oft doch ein wenig gruselig", erzählt sie lachend.

Sängerin Missy May

"Mit meinem Jüngsten gehe ich aber trotzdem gerne durch die Straßen, um zu schauen, was unsere Nachbarn in ihren Gärten dekoriert haben. Bei uns zu Hause haben wir auch ein bisschen geschmückt – allerdings eher herbstlich als gruselig", so die Sängerin. "In diesem Jahr möchte ich zusätzlich wieder eine Fahrt nach Kärnten machen – zu meinem Papa aufs Grab – und die Zeit dort lieber traditionell genießen, statt mich zu verkleiden." Beruflich steht auch so einiges bei ihr an. "So stehe ich etwa mit meinem Weihnachts-Unplugged-Konzert mit Lukas Perman im Wiener Metropol, in Sollenau oder in der Bühne im Gericht auf der Bühne. Zudem freue ich mich schon besonders auf die große Weihnachtstour der Musical-Stars in der Wiener Stadthalle, in München, in der Grazer Stadthalle sowie in Amstetten."

Schauspieler Paul Winkler

Auch Schauspieler Paul Winkler war beim großen Halloween-Shooting dabei. Er steht auch derzeit für die internationale Serie "Ludwig" vor der Kamera. Und ab Januar folgen die Dreharbeiten zur Episodenhauptrolle in "Blind ermittelt – Tod am Opernball".

Sopranist Maayan Licht