Ganslessen von Vera Russwurm brachte 5.000 Euro ein

Langsam, aber sicher beginnt wieder die Ganslzeit. Eine der ersten, die jetzt zum traditionellen Ganslessen geladen hat, war Moderatorin Vera Russwurm .

So fanden sich etwa die Schauspielerinnen Barbara Wussow , Pia Baresch , Moderator und Burgenland-Generalintendant Alfons Haider , Star-Astrologin Gerda Rogers , sowie Künstlermanagerin Marika Lichter in Rudis Beisl zusammen, um Gutes zu tun.

Dort wurde ein Bild von Herbert Stiegler versteigert, sowie eine Premium Rumflasche Al Capone, die Inhaber Christian Löschnigg zur Verfügung stellte.

Der gesamte Erlös kommt Veras gemeinnützigem Verein "Komm und Hilf" zugute, insgesamt waren das mehr als 5.000 Euro.

Umrahmt wurde das essen von Zaubereinlagen von Magier Nikolaus Fortelni, sowie Musik von Christian Wobornik und Mark Wallerberger.