Austropromis

Ganslessen von Vera Russwurm brachte 5.000 Euro ein

Marika Lichter, Vera Russwurm und Alfons Haider
Die Moderatorin und Talk-Ikone lud in Rudis Beisl, um Gutes zu tun.
10.10.25, 16:42
Langsam, aber sicher beginnt wieder die Ganslzeit. Eine der ersten, die jetzt zum traditionellen Ganslessen geladen hat, war Moderatorin Vera Russwurm.

So fanden sich etwa die Schauspielerinnen Barbara Wussow, Pia Baresch, Moderator und Burgenland-Generalintendant Alfons Haider, Star-Astrologin Gerda Rogers, sowie Künstlermanagerin Marika Lichter in Rudis Beisl zusammen, um Gutes zu tun.

Die prominenten Gäste:

46-219338687

Ganslessen von Vera Russwurm

Vera Russwurm und Astrologin Gerda Rogers

46-219338707

Ganslessen von Vera Russwurm

Moderator Alfons Haider und Sängerin Monika Ballwein

46-219338688

Ganslessen von Vera Russwurm

Profitänzerin Conny Kreuter und Künstlermanagerin Marika Lichter

46-219338708

Ganslessen von Vera Russwurm

Zauberkünstler Nikolaus Fortelni mit seiner Mama Schauspielerin Barbara Wussow

46-219338711

Ganslessen von Vera Russwurm

Die Schauspieler Peter Lesiak und Pia Baresch

Dort wurde ein Bild von Herbert Stiegler versteigert, sowie eine Premium Rumflasche Al Capone, die Inhaber Christian Löschnigg zur Verfügung stellte.

Der gesamte Erlös kommt Veras gemeinnützigem Verein "Komm und Hilf" zugute, insgesamt waren das mehr als 5.000 Euro.

Umrahmt wurde das essen von Zaubereinlagen von Magier Nikolaus Fortelni, sowie Musik von Christian Wobornik und Mark Wallerberger.

(kurier.at, SW) 

