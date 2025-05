Fesches Dirndl! Sarah Jessica Parker trägt wieder Lena Hoschek

Der "And Just Like That"-Star zeigte sich in einem Kleid aus der aktuellen "The New Romantic"-Kollektion.

Österreichischer Stil mitten in New York! Der "And Just Like That"-Star Sarah Jessica Parker setzte erneut auf ein Design von Lena Hoschek. Im Rahmen des Kick-Offs zur Pressetour in New York trug sie ein Dirndl aus der aktuellen "The New Romantic"-Kollektion.

© Getty Images Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis

Molly Rogers, die Stylistin der HBO-Kultserie "And Just Like That" scheint überhaupt ein Faible für Hoschek-Designs zu haben, denn sie hat für die kommende dritte Staffel gleich mehrere Looks der österreichischen Designerin ausgewählt.

"Ich bin überwältigt und dankbar, ein Teil von 'And Just Like That' zu sein. Besonders schätze ich, dass Molly Rogers auch independent Labels, wie unserem eine Bühne gibt", so Hoschek dazu. Um 790 Euro kann das Tessa-Dirndl nachgeshoppt werden.