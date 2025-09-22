Ex-Dancing-Star Corinna Kamper ist jetzt auch Model
Die ehemalige Dancing-Stars-Teilnehmerin und Rennsport-Expertin zeigt die neue Herbstmode.
Bei der ORF-Show "Dancing Stars" sorgte Corinna Kamper 2023 am Parkett für Furore. Dort hat sie auch ihre große Liebe, den Tanz-Profi Danilo Campisi gefunden. Die beiden sind mittlerweile verlobt und planen ihre Hochzeit für Mai 2026.
Jetzt kommt die Motorsport-Expertin so richtig in Mode, denn sie modelt für Kleiderbauer und zeigt da die neue Herbstkollektion. "Was für ein traumhaftes Shooting", zeigt sie sich begeistert.
"Ich freue mich schon auf all die goldenen Momente, das bunte Laub und die kuscheligen Fashion-Vibes dieser Jahreszeit", meint sie.
