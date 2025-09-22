Ex-Dancing-Star Corinna Kamper ist jetzt auch Model

Bei der ORF-Show "Dancing Stars" sorgte Corinna Kamper 2023 am Parkett für Furore. Dort hat sie auch ihre große Liebe, den Tanz-Profi Danilo Campisi gefunden. Die beiden sind mittlerweile verlobt und planen ihre Hochzeit für Mai 2026.

Jetzt kommt die Motorsport-Expertin so richtig in Mode, denn sie modelt für Kleiderbauer und zeigt da die neue Herbstkollektion. "Was für ein traumhaftes Shooting", zeigt sie sich begeistert.