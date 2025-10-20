Ex-Bachelor Paul Janke verteilte rote Rosen in Wien

2008 wurde sie zur Miss Vienna gewählt, jetzt eröffnete Dr. Sandra Bastiaans-Kindermann ihr eigenes Augenzentrum in Ottakring.

"Normalerweise sind nur 2 Augen auf mich gerichtet, heute ganz ganz viele und das Gefühl heute mit meiner Familie und mit meinen Freunden einen weiteren Grundstein für meine Karriere als Ärztin zu feiern, macht mich einfach unglaublich glücklich!", so die Ärztin.