Es weihnachtet bei Opernstar Anna Netrebko

Opernstar Anna Netrebko ist ja bekanntlich ein großer Weihnachtsfan. Jedes Jahr lässt sie ihre Fans via Instagram an ihren Vorbereitungen teilhaben.

Auch heuer wieder zeigt sie in mehreren Bildern und Videos, wie sie den Christbaum und ihre Wohnung dekoriert. Für nur einen Tag ist sie nach Wien gereist, um alles weihnachtlich zu schmücken. Und das nicht allein, sie setzt auf Teamwork.

Die Vorbereitung sei für sie noch viel aufregender als das Weihnachtsfest selbst. Und sie würde einen schönen Christbaum lieben, postete sie auf Instagram.