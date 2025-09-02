Ekaterina Mucha beweist: Freundschaft stärker als Krieg

Die gebürtige Russin (aus Sankt Petersburg), die 2007 nach Wien kam und seit 2010 mit Verleger Christian W. Mucha verheiratet ist, lud jetzt ins „La Dorée“ zu ihrer Geburtstagsparty. Und da kamen 14 ihrer Freundinnen.

So weit, so gut – das Besondere war aber, dass die Gratulantinnen aus der Ukraine, Russland, Weißrussland, Usbekistan und Armenien stammen.

Laut Mucha ein Beweis dafür, dass Freundschaft stärker wirkt als Krieg. „Schön, dass nichts, aber auch gar nichts die Verbundenheit mit meinen Weggefährtinnen erschüttern kann“, so das Geburtstagskind.

Und über die zahlreichen Blumensträuße freute sich die Elite-Verlegerin sowieso ganz besonders.