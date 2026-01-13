Ein großes Jubiläum für ORF-Moderatorin Leona König

Der von Moderatorin Leona König ins Leben gerufene Musikförderpreis „Goldene Note“ feiert heuer das zehnte Jubiläum. Auch 2026 werden wieder begabte Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren gesucht, diesmal in den drei Kategorien Tasteninstrumente, Blasinstrumente sowie Streich- und Zupfinstrumente.

„Zehn Jahre ,Goldene Note’ sind für mich ein Moment großer Dankbarkeit“, so König dazu. „Dieses Jubiläum zeigt, wie nachhaltig musikalische Förderung wirken kann – wenn junge Talente Raum, Zeit und Vertrauen bekommen. Deshalb möchte ich alle musikbegeisterten Kinder und Jugendlichen bestärken, den Mut zu haben, ihr Talent zu zeigen und aktiv Teil dieser besonderen musikalischen Reise zu werden.“

Interessierte musikalische Talente aus Österreich, Deutschland und Südtirol sind eingeladen, sich noch bis 6. Februar für die Teilnahme an der am 20. Februar im Wiener Ehrbar Saal stattfindenden Audition zu bewerben. Alle Infos finden Sie hier.

Eine fachkundige Jury, bestehend aus dem österreichischen Pianisten und Leiter des Kammermusikfestivals Arsonore Markus Schirmer, dem bulgarischen Pianisten Simeon Goshev, dem Flötisten und Dekan der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien und künstlerischen Leiter der Festspiele Taggenbrunn Arno Steinwider, Elisabeth Kropfitsch, Professorin im Konzertfach Violine an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, sowie der Violinistin Kristina Šuklar, wird vor Ort die besten neun Finalistinnen und Finalisten auswählen.

Die große „Goldene Note“-TV-Gala wird am 4. Juni 2026 in ORF 2 zu sehen sein.