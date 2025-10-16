Austropromis

Die "zeig profil awards" wurden im glanzvollen Rahmen vergeben

Sybille Salbrechter, Anna Thalhammer und Michael Ebner
Aus 225 eingereichten Projekten wurden im Atelierhaus der bildenden Künste in Wien die Gewinnerinnen und Gewinner in sechs Kategorien gekürt.
Von Stefanie Weichselbaum
16.10.25, 18:39
"Wir sind hier in einer meiner Lieblingslocations. Alles, was man hier macht, ist irgendwie cool", begrüßte profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer die Gäste beim "zeig profil award" im Atelierhaus der bildenden Künste (ehemals Semperdepot) in Wien. 

225 Projekte wurden in sechs verschiedenen Kategorien eingereicht und da wurden jetzt die Sieger gekürt. Alle Einreichungen wurden nach gesellschaftlichem Impact, wirtschaftlicher Tragfähigkeit und Relevanz für Österreich bewertet.

"Journalismus will als kritisches Korrektiv dafür sorgen, dass sich die Gesellschaft zum Besseren weiterentwickelt. Und all jene, die ei unserem Award eingereicht haben, wollen Letzteres auch – darum bieten wir ihnen eine Bühne", so Thalhammer.

Die Gäste und Preisträger:

46-219477156

zeig profil award

Der ehemalige profil-Chefredakteur Christian Rainer mit Interspot-Chef Nils Klingohr

46-219477200

zeig profil award

Verleger Christian W. Mucha

46-219477313

zeig profil award

Joachim Pranzl, Elisabeth Jost und Brigitte Reisenberger vom "MILA Mitmach-Supermarkt"

46-219477325

zeig profil award

Paul Führmann, Christoph Gschaider-Reichhart und Thomas Freund von "Chomulus"

46-219477356

zeig profil award

Stefan Krämer-Erklavec, Hannah Grasmann, Daniel Baukowitsch und Alexander Dabsch von "Da Krämer"

46-219477422

zeig profil award

Corinna Kartner und Christoph Musik von "Acker Österreich"

46-219477497

zeig profil award

"Business Angel" Markus Büche mit  Larissa Drobitsch und Barbara Magdic (beide Vossen). 

46-219477178

zeig profil award

Journalistin Nina Horowitz und Moderatorin Christiani Wetter

46-219477351

zeig profil award

Stadtrat Jürgen Czernohorszky mit MedUni-Vizerektorin Michaela Fritz

Schlussendlich konnten sich der "MILA Mitmach-Supermarkt" (Kategorie "Demokratisches Miteinander"), "Chromulus" (Kategorie "Innovation und Klima"), der Online-Marktplatz für überschüssige Lagerbestände "Da Krämer" (Kategorie "Digitale Transformation"), der Frottierwarenhersteller Vossen (Kategorie "Traditionsunternehmen"), "Acker Österreich" (Kategorie "Gesundheit und Soziales"), sowie die Fachhochschule Salzburg mit der Ausstellung "Circular Materials – Reststoff oder Rohstoff" (Kategorie "Architektur und Design") durchsetzen. 

Der Wiener Stadtrat für Klima, Umwelt, Demokratie und Personal Jürgen Czernohorszky hatte noch eine ganz besondere Botschaft parat: "Nicht aufgeben, Ausdauer haben, es geht nicht von heute auf morgen."

Alle Gewinnerinnen und Gewinner bekommen auch einen sogenannten "Business Angel" zur Seite gestellt, die ihnen in Form von Mentorings und Coachings zur Verfügung stehen und dafür sorgen, dass die Ideen langfristigen Bestand haben.

