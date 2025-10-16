Die "zeig profil awards" wurden im glanzvollen Rahmen vergeben

"Wir sind hier in einer meiner Lieblingslocations. Alles, was man hier macht, ist irgendwie cool", begrüßte profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer die Gäste beim "zeig profil award" im Atelierhaus der bildenden Künste (ehemals Semperdepot) in Wien.

225 Projekte wurden in sechs verschiedenen Kategorien eingereicht und da wurden jetzt die Sieger gekürt. Alle Einreichungen wurden nach gesellschaftlichem Impact, wirtschaftlicher Tragfähigkeit und Relevanz für Österreich bewertet.

"Journalismus will als kritisches Korrektiv dafür sorgen, dass sich die Gesellschaft zum Besseren weiterentwickelt. Und all jene, die ei unserem Award eingereicht haben, wollen Letzteres auch – darum bieten wir ihnen eine Bühne", so Thalhammer.

Die Gäste und Preisträger: