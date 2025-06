"Die Paldauer"-Sänger Didi Ganshofer erlitt Schlaganfall

Bandmitglied Franz Griesbacher versichert aber, dass Ganshofer in den besten Händen ist und Fortschritte macht. "Was er jetzt vor allem braucht, ist Ruhe, um sich vollständig erholen zu können. Ich bitte euch daher, seine Privatsphäre zu respektieren und von Anrufen im Paldauer-Büro abzusehen", so Griesbacher. "Schickt ihm stattdessen einfach viele gute Gedanken. Im Moment zählt nur, dass Didi so schnell wie möglich wieder gesund wird."