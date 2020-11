Die Dancing Stars müssen zum Tanzbattle: "Ich nehme es mit jedem auf"

„Da tanzt man einfach so gut wie möglich sein Ding, und wer da daneben ist, ist halt daneben“, schmunzelt Michi Kirchgassers Profi Vadim Garbuzov. „Jeder hat so seine Stärken und Schwächen – Vesi (die Partnerin von Andy Ogris) und ich scherzen schon so ein bisschen, dass wir genau dieselbe Choreografie machen werden, das wäre natürlich sehr lustig“, lacht Catharina Malek, die Profitänzerin an der Seite von Moderator Norbert Oberhauser. „Wir nehmen jeden Gegner, wir gewinnen das sowieso, da geh ich mal fix davon aus“, grinst dieser verschmitzt.