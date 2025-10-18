Der Neue Wiener Salon öffnete seine Türen im Hotel Altstadt Vienna

"Flanieren. Finden. Gönnen" war das Motto des Neuen Wiener Salons im Hotel Altstadt Vienna, der bereits zum zweiten Mal seine Pforten öffnete.

"Wir wollten einen Ort in Wien schaffen, an dem man Schönem begegnen und Neues entdecken kann und Menschen zusammenfinden, die ihre Passion leben und diese mit besonderem Sinn und Gespür für Handwerk ausüben, einander inspirieren und Freude am kreativen Austausch empfinden. Die Salonnière war seit jeher Gastgeberin mit dem richtigen Gespür für Menschen, Macherinnen und Macher und Zeitgeist", so Mitinitiatorin und Goldschmiedmeisterin Michaela Arl de Lima.

VIPs wie Profitänzer Herby Stanonik oder Schauspieler Gerald Votava stöberten durch die Werke der Wiener Kreativkultur.