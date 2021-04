Das macht das PEZ-Mädchen aus den 1960ern heute

"Alles, was Spaß macht, hält jung“, wusste bereits der legendäre „Jedermann“-Darsteller Curd Jürgens (gestorben 1982). Und Gerda Jahn scheint viel Spaß in ihrem Leben zu haben, sprüht sie doch vor Charme und Energie und macht als gefragtes Seniorenmodel eine wahrlich gute Figur. Kameraerfahrung hat die gebürtige Wienerin schon als ganz junges Mädchen gesammelt, spielte sie doch unter anderem in einem Hans-Moser-Film mit.

Die Frau Mama war von einer möglichen Schauspielkarriere aber nicht so begeistert, legte Gerda lieber eine Friseurlehre ans Herz. „Und nachdem ja meine Generation so war: Wenn die Mutter etwas sagt, dann machst du es auch“, erzählt Jahn in der SchauTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.