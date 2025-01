Das Baby ist da: Willi Gabalier wurde zum ersten Mal Papa

"Hurra, wir kriegen ein Buzal und freuen uns riesig", verkündete er im November 2024 freudig via Instagram.

Und jetzt war es so weit, sein erstes Kind hat das Licht der Welt erblickt. Wieder via Instagram, diesmal per Video in seinen Storys, verkündete er die frohe Botschaft. Und es ist ein Bub!