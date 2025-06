Conchita Wurst: "Ich würde gern mal so richtig böse sein"

Der österreichische Sänger Tom Neuwirth alias Conchita Wurst will sich auch als Schauspieler etablieren - und hat einen besonderen Wunsch: "Ich würde gern mal so richtig böse sein", sagte der 36-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die menschliche Psyche sei so faszinierend, "in der ganzen Bandbreite von gut bis schlecht". Was Menschen zu etwas führt, das interessiere ihn. "Das will ich auch gerne in mir finden, wo bin ich die problematischste Person und wo bin ich die einfachste Person. Ich glaube, das ist das Geschenk, das man bekommt vom Schauspiel", sagte Neuwirth.

"Die Blutgräfin" mit Isabelle Huppert und Conchita Wurst Er hatte als Schauspieler bereits Auftritte in dem Erfolgsstück "Luziwuzi" in Wien und im Vampirfilm "Die Blutgräfin" an der Seite von Isabelle Huppert. In "Luziwuzi" spielt er den österreichischen Erzherzog Ludwig Viktor, den jüngsten Bruder von Kaiser Franz Josef. Ludwig Viktor galt als Freigeist mit "speziellen Neigungen", so das Theater Rabenhof in Wien. "Er ist mir nicht so unähnlich", sagt Neuwirth über Ludwig Viktor. "Vielleicht ist es ein guter Einstieg, zuerst einmal eine Version von sich zu spielen und dann herauszufinden, wie weit kann es dann noch gehen." Eine klassische Schauspielausbildung hat Neuwirth nicht absolviert.