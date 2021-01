Christina Stürmer: Tochter singt gerne und spielt Schlagzeug

Hochschwanger kam Sängerin Christina Stürmer in die ORF-Late-Night-Show "Willkommen Österreich" von Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Immerhin erwartet sie im März ihr zweites Baby. Tochter Marina (4 1/2) darf sich über ein Geschwisterchen freuen.

Und bei dieser Gelegenheit verriet die baldige Zweifach-Mama auch, dass ihre Erstgeborene ihre Eltern (Vater ist Band-Gitarrist Oliver Varga) nachahmt. "Sie singt gerne, sie spielt Schlagzeug. Also, wenn ich sage, sie spielt Schlagzeug, ist das halt so wie ein 4 1/2-jähriges Kind Schlagzeug spielt. Sie macht alles gerne, was sie halt bei Mama und Papa sieht."

Aufgrund der Schwangerschaft möchte die Zweitplatzierte der ersten "Starmania"-Staffel in der Neuauflage (Start: 26. Februar) nicht in der Jury sitzen. Das wird sich zeitlich nicht ausgehen. Ich kann dann live aus dem Kreißsaal senden", lachte sie. "Aber ich werde es mir auf jeden Fall anschauen."

Zu den Kandidaten der ersten "Starmania"-Staffel hat Stürmer übrigens nach wie vor Kontakt. "Vorletztes Jahr im September haben wir "Starmania"-Treffen gehabt. Da war auch der Gewinner, Michael Tschuggnall, dabei. Er arbeitet ja jetzt als Informatiker. Das war sehr lustig. Es waren eigentlich auch wirklich alle da, bis auf Lukas Perman und Markus Kuen", erzählte sie.