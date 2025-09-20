Chaos pur: Männer stören den Damenurlaub in "Männerfrei"

Auch wenn das Stück "Männerfrei" heißt, das jetzt in der "Komödie am Kai" Premiere feierte, waren die Herren zumindest im Publikum schon gern gesehen und klatschten auch fleißig mit.

"Ein begeistertes Premieren-Publikum ließ sich mitreißen von einem Pointenfeuerwerk an Frauenthemen, die selbst Männer zur Verzweiflung bringen. Am Ende blieb kein Auge trocken", sagten Schauspielerin Gabriela Benesch und der Autor des Stücks, Erich Furrer.

Auf der Bühne sollten Männer eigentlich tabu sein, da es um einen reinen Damenurlaub geht. Doch bereits am ersten Abend taucht ein Mann im Garten auf und das Chaos nimmt seinen Lauf.