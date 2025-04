Cat Lion: Die Schlossherrin auf der Countrybühne

Die gebürtige Bad Ischlerin, die "Teilzeit auf einem Schloss" lebt, bringt Ende Mai ihr Debütalbum "On My Cloud" heraus.

Sie lebt mit ihrer Familie teilweise auf einem Schloss, da sie mit ihrem Mann Peter Löw das "European Heritage Project" betreibt.

Cat Lion tritt am 16. August beim Andreas-Gabalier-Musikfestival in Kitzbühel auf. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Sie habe sich einen englischen Namen mit C überlegt und mag Katzen sehr gerne – so kam’s zum Künstlernamen Cat Lion, unter dem die gebürtige Bad Ischlerin Clara Löw seit ungefähr zwei Jahren die Countrybühnen erobert. Die studierte Wirtschaftswissenschafterin ist der Liebe wegen in Deutschland geblieben, denn in München hat sie ihren jetzigen Ehemann, den Firmensanierer, Autor und Juristen Peter Löw, kennengelernt. „Das ist jetzt über 10 Jahre her – und drei Kinder später“, erzählt sie lachend im „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“-Gespräch (am Sonntag, diesmal ausnahmsweise um 19:15 Uhr auf KURIERTV). Die ganze Sendung:

Herrlich ehrlich: Cat Lion

Teilzeit lebt die Familie auf einem Schloss (u. a. auf Schloss Hofhegnenberg), denn „mein Mann und ich haben das sogenannte ,European Heritage Project‘ und die Geschichte dazu ist die, dass erhaltenswürdige Immobilien gekauft und saniert werden. Unter anderem haben wir im Portfolio ein paar Schlösser. Und natürlich verbringen wir dort auch Zeit.“ Ihre Liebe zur Countrymusik hat Cat Lion schon sehr früh entdeckt. Mit ihrer Mutter hat sie schon in den 1980er-Jahren ein großes Countrymusicfestival in Bad Ischl besucht. „Das hat mich so fasziniert, dass mich das nie losgelassen hat, und irgendwann hab’ ich dann begonnen, selbst Musik zu machen“, erzählt sie.

Und natürlich gefällt ihr auch die Mode. „Ich liebe Hüte, nicht nur Cowboyhüte. Ich trage privat alle möglichen Arten von Hüten und die Boots sind auch ein ganz wichtiges Thema, die ja aktuell in der Mode auch ganz groß sind.“ Am 30. Mai erscheint ihr Debütalbum „On My Cloud“, welches sie in Nashville aufgenommen hat. „Ich hab’ mir gedacht, ja, wenn schon, denn schon. Wenn ich jetzt schon Countrymusik mache, dann möchte ich mein Album dort aufnehmen.“

Ihre Musik beschreibt sie „ein bisschen 1990er-mäßig angelehnt. Wir haben auch keine Effekte verwendet, sondern es sind wirklich die Instrumente auf dem Album verwendet worden.“

Und ihre Auftritte beschreibt sie bewusst nicht als Konzerte, sondern als Shows. "Ich stehe nicht einfach vor dem Mikrofon und singe, sondern ich tanze die ganze Zeit auf der Bühne herum. Es gibt sehr viel Abwechslung, auch durch den Kleiderwechsel, durch die Auswahl der Songs. Ich gehe manchmal auch runter von der Bühne durchs Publikum oder ich hole Kinder auf die Bühne und tanze mit denen. Die ganze Angelegenheit soll Spaß machen und deshalb nenne ich es Show und nicht Konzert.“ Am 16. August eröffnet sie sogar das große Andreas-Gabalier-Musikfestival in Kitzbühel. Was sie alles in Nashville erlebt hat, wer ihre Vorbilder sind und wo es musikalisch hingehen soll, sehen Sie im Video oben.