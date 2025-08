Boxerin und Ex-Dancing-Star Nicole Wesner: Das Baby ist da!

"Unsere Kleine ist da. Es gibt wohl wenige Momente, die so emotional sind, wie das eigene Kind nach 12 Stunden Wehen im Arm zu halten. Danke an das Goldene Kreuz für ein wunderschönes Geburtserlebnis", schreibt sie da.

Schöne Neuigkeiten bei Boxerin und Ex-Dancing-Stars-Teilnehmerin Nicole Wesner . Ihre Tochter ist auf der Welt. Das teilte die glückliche Mutter via Instagram mit.

"Diese Zeit von der Geburt bis jetzt, ist gerade glaub die intensivste Erfahrung, die ich je in meinem Leben gemacht habe: sei es die Glücksgefühle, die ich habe, wenn ich die Kleine anschaue oder kuschel oder sei es der wenige Schlaf, da sie momentan alle 1-3 Stunden wach wird und gestillt oder gewickelt wird. Ich befinde mich irgendwie in einer Parallelwelt, benebelt durch Endorphine und Schlafentzug", so die Boxerin.