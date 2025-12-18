Bernhard Pauls Tochter Vivian übernimmt das Zepter beim Circus Roncalli

Schon im März 2020 verriet Zirkusdirektor Bernhard Paul, dass er den Circus Roncalli an seine Kinder Vivian, Lili und Adrian übergeben möchte. "Wir befinden uns in einem schleichenden Übergang", sagte er da im Interview mit der Bildzeitung.

Und mittlerweile ist die Übergabe noch weiter fortgeschritten. Tochter Vivian lenkt jetzt die Geschicke im Büro, während ihre Schwester Lili dem Zirkus als Artistin treu bleibt und im Marketing arbeitet. Außerdem ist sie als Model auf der ganzen Welt unterwegs. Und Bruder Adrian führt Regie im Apollo-Varieté. Alle drei Kinder sind im Supervisory Board. "Ein Mensch allein könnte Roncalli gar nicht mehr gestalten. Wir ergänzen uns", erzählt Vivian der Bildzeitung.