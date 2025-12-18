Bernhard Pauls Tochter Vivian übernimmt das Zepter beim Circus Roncalli
Schon im März 2020 verriet Zirkusdirektor Bernhard Paul, dass er den Circus Roncalli an seine Kinder Vivian, Lili und Adrian übergeben möchte. "Wir befinden uns in einem schleichenden Übergang", sagte er da im Interview mit der Bildzeitung.
Und mittlerweile ist die Übergabe noch weiter fortgeschritten. Tochter Vivian lenkt jetzt die Geschicke im Büro, während ihre Schwester Lili dem Zirkus als Artistin treu bleibt und im Marketing arbeitet. Außerdem ist sie als Model auf der ganzen Welt unterwegs. Und Bruder Adrian führt Regie im Apollo-Varieté. Alle drei Kinder sind im Supervisory Board. "Ein Mensch allein könnte Roncalli gar nicht mehr gestalten. Wir ergänzen uns", erzählt Vivian der Bildzeitung.
Was ihr außerdem wichtig ist: "Die Essenz von Roncalli fasse ich nicht an. Diese Atmosphäre - Musik, Farben, Bilder, das bleibt." In ihrem Bereich liegen etwa Casting und Kostüme. Da versucht sie vorsichtig auch Modernes einfließen zu lassen. "Aber immer so, dass der Kern sichtbar bleibt."
Doch komplett hat Papa Bernhard Paul das Zepter nicht aus der Hand gegeben: "Ganz rausgehen wird er wohl nie", sagt Vivian.
