Belgische Königin Mathilde auf Kunstbesuch in Österreich

Mit den Worten: "So schön Sie wieder zu sehen", begrüßte die belgische Königin Mathilde Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer in der Wiener Hofburg.

Im Anschluss ging es dann aber weiter ins Kunsthistorische Museum zur Eröffnung der Herbstausstellung, die eine Einzelschau der niederländischen Barockmalerin Michaelina Wautier zeigt.

Königin Mathilde und Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekamen zuerst eine Privatführung von Generaldirektor Jonathan Fine und wohnten dann auch der offiziellen Eröffnung in der Kuppelhalle bei.

Neben Königin Mathilde gab’s Reden von Alexander Van der Bellen, Jonathan Fine, sowie der Wautier-Expertin Katlijne Van der Stighelen.

Am Freitag wird Mathilde bei der Thronbesteigung von Prinz Guillaume von Luxemburg dabei sein, der dann zum Großherzog wird.