Barbara Wussow: Vom Traumschiff auf die Titanic

Am 10. April 1912 startete das 269,04 Meter lange und 28,19 Meter breite Schiff „Titanic“ die Jungfernfahrt – in der Nacht vom 14. auf den 15. April passierte dann das große Unglück. Der Luxus-Passagierdampfer rammte einen Eisberg, was 1.514 Menschen das Leben kostete.

In der Wiener Marx Halle kann man jetzt die Legende der Titanic hautnah erleben, denn dort hat eine immersive Ausstellung eröffnet. Mit modernster Technik, Projektionen, Virtual- und Augmented-Reality sowie einem frei begehbaren Metaversum kann man tief in die Geschichte des berühmtesten Schiffs der Welt eintauchen.

Bei der Eröffnung war auch Schauspielerin Barbara Wussow dabei, die im Mai 2019 im Zuge eines Traumschiff-Drehs über die Stelle im Nordatlantik gefahren ist, wo einst die Titanic gesunken ist.