Arabella Kiesbauer über Starmania und ihre Rituale vor der Show

„Ich habe wirklich viel gemacht im Fernsehen und ganz unterschiedliche Sachen. Ich könnte aber nicht sagen, was mir am meisten Spaß macht. Ich glaube, es ist eher die Vielfalt, die mich reizt. Insofern bin ich offen für Dinge, die da noch kommen.“

Schon bei der allerersten Staffel "Starmania" war sie mit dabei. Was sich seit damals alles getan hat, hat sie dem KURIER verraten. „Es hat sich, glaube ich, auf Kandidatenseite einiges geändert. Es gibt ja mittlerweile Social Media. Gerade die jungen Leute haben da als ‚Digital Natives‘ oft einen ganz selbstverständlichen Umgang damit, auch, was die Art betrifft, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist ein großer Unterschied zu damals. Natürlich auch die Art und Weise, wie das mit der Fernsehsendung verknüpft wird. Die Fans schauen sich die Sendung an und haben das Handy daneben liegen und sind auch während der Sendung ununterbrochen am Kommunizieren“, meint die Moderatorin, die auch ein Ritual vor jedem Auftritt hat.

„Was ich auf jeden Fall immer mache, so die letzten 10, 15 Sekunden bevor ich auf die Bühne gehe: Ich bekreuzige mich und lege die Hände zusammen und bitte noch mal um Unterstützung von denen da oben. Auf dass sie mit mir sind.“