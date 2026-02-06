Arabella Kiesbauer bereitet sich auf Einsatz bei "Das große Promibacken" vor

Moderatorin Arabella Kiesbauer möchte sich einer neuen Herausforderung stellen und hat sich dafür die TV-Show "Das große Promibacken" ausgesucht, welche am 11. Februar um 20.15 Uhr auf Sat.1 und Joyn startet.

Via Instagram gab sie jetzt Einblicke in ihre Vorbereitungen: "Ich sag mal so: Ich bin offiziell Backlaie, hochmotiviert und extrem gespannt, was da auf mich zukommt." Um bestmöglich vorbereitet zu sein, hat sie sich Unterstützung von Valentina aus der Kurkonditorei Oberlass geholt.

"Sie macht mich fit, motiviert und rettet mich vermutlich mehr als einmal vor dem Back-Desaster", zeigt sich Kiesbauer dankbar.