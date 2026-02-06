Austropromis

Arabella Kiesbauer bereitet sich auf Einsatz bei "Das große Promibacken" vor

Eine Frau mit lockigen Haaren trägt ein langes, gelbes Kleid und steht lächelnd vor einer Sponsorenwand.
Die Moderatorin möchte eine neue Herausforderung und sagt, dass sie gar nicht backen kann.
06.02.26, 14:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Moderatorin Arabella Kiesbauer möchte sich einer neuen Herausforderung stellen und hat sich dafür die TV-Show "Das große Promibacken" ausgesucht, welche am 11. Februar um 20.15 Uhr auf Sat.1 und Joyn startet.

"Bares für Rares“: Arabella Kiesbauer moderiert Österreich-Ausgabe

Via Instagram gab sie jetzt Einblicke in ihre Vorbereitungen: "Ich sag mal so: Ich bin offiziell Backlaie, hochmotiviert und extrem gespannt, was da auf mich zukommt." Um bestmöglich vorbereitet zu sein, hat sie sich Unterstützung von Valentina aus der Kurkonditorei Oberlass geholt. 

"Sie macht mich fit, motiviert und rettet mich vermutlich mehr als einmal vor dem Back-Desaster", zeigt sich Kiesbauer dankbar.

Denn wie sie schon im Vorhinein verraten hat, kann sie "wirklich überhaupt nicht backen." Ihre Teilnahme habe in ihrem Umfeld auch "totale Verwunderung" ausgelöst, lachte sie. Dennoch "freue ich mich wirklich sehr, weil ich gerne neue Erfahrungen mache und hoffe, dass aus mir noch was herauszuholen ist."

Mehr zum Thema

Joyn
kurier.at, SW  | 

Kommentare