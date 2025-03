Hoch die Gläser mit Händler und Billisich: Was die beiden jetzt humoriges planen

Zu sehen am 9. Mai im Wiener Hotel Schani am Hauptbahnhof. Und zwar bei einer "Wein-Lesung". Aus Eva Billisichs Textband "Salon Helga" wird gelesen, frei von der Leber weg gesprochen - und eben auch das eine oder andere Glaserl mit dem "Vienna Somms Club" Wein verkostet.

Und humorig wird's eben auch am 9. Mai - übrigens bei freiem Eintritt, beziehungsweise einer freiwilligen Spende für "Global Family". "So jung und unbedarft wie seinerzeit in Muttertag kommens heut nimmer zam, die Damen, dafür umso reicher an Erfahrungsschatz, der freizügig ausgebreitet wird am Tiacherl für die Gäste", heißt's in der Pressaussendung dazu.

"Also bittschön: die Hochsprach - Westn ausziehen und willkommen im ,Salon Helga' samt Schräglagen,Tiefgängen und einer Portion Wiener Schmäh, der so locker drauf sitzt wie der Milchschaum auf der Melange."