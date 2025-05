Ausraster in Londoner Nachtclub: Rihanna-Ex Chris Brown festgenommen

US-Sänger Chris Brown ist einmal mehr mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Chris Brown: Angriff auf Produzenten in Londoner Club

Medienberichten zufolge hat Brown den Musikproduzenten Abe Diaw in einem Londoner Nachtclub mit einer Flasche angegriffen. Kurz nach zwei Uhr morgens soll der Musiker am 15. Mai wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung im Fünf-Sterne-Hotel "The Lowry" von Polizeibeamten festgenommen worden sein. Nur wenige Stunden zuvor war Chris Brown laut The Sun mit einem Privatjet am Flughafen von Manchester angekommen.