Ausgerastet: Tom Hanks Sohn von Polizei gesucht

So stellt man sich das Leben eines Promi-Kindes vor: Tom Hanks' Sohn Chester soll ein Hotelzimmer in London verwüstet haben. Der 24-Jährige wird deshalb von der Polizei gesucht. Wie die britische Zeitung 'The Mirror' berichtet, soll der Hollywoodspross nach einer Partynacht mit sehr schlechter Laune ins Hotel zurückgekehrt sein.