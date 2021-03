Auch für Ben Becker wird's eng: "Warte auf das kleine Fläschchen Trallala"

Ganz pleite ist er noch nicht, aber es wird schon richtig eng, wie er bekennt."Wenn es hart auf hart kommt, dann ­melde ich mich beim Gerüstbau. Ich mochte schon immer ­körperliche Arbeit“, meint er und berichtet von Kollegen aus Salzburg, die sich schon andere Jobs suchen mussten.

"Ich habe von Opernsängern aus Salzburg gehört, die mittlerweile für den Lieferservice arbeiten und Getränkekästen in den fünften Stock schleppen. Das muss ich glücklicherweise noch nicht – bis jetzt. Aber ich brauche meine Arbeit!“

Zum Glück würden jetzt drei Filmprojekte vor ihm liegen, wie er erzählt.

Auch über Corona macht er sich so seine Gedanken, versucht sich an alle Sicherheitsmaßnahmen zu halten und wartet schon auf die Impfung. "Das Erste, was uns wirklich weiterbringt zu ballern, ist dieses kleine Fläschchen ,Trallala‘. Und darauf warte ich.“