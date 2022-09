Ashton Kutcher: "Abfuhr" von "Traumpartnerin" Reese Witherspoon

Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon (46, "Walk the Line") und Ashton Kutcher (44, "Happy New Year", "Two and a Half Men") haben für den Valentinstag 2023 eine gemeinsame Filmromanze angekündigt. Ab dem 10. Februar solle "Your Place or Mine" beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein, gaben die Schauspieler in einer witzigen Videobotschaft im Rahmen des virtuellen Netflix-Events "Tudum" am Samstag bekannt.