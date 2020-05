Arnie Schwarzenegger besser als Barack Obama?

Er erklärte gegenüber ‘News.com.au‘: “Ich würde meine Position mit keinem tauschen wollen, aber jeder weiß, wenn ich in Amerika geboren wäre, würde ich mich wahrscheinlich zur Präsidenten-Wahl stellen. Warum auch nicht? Ich könnte einen besseren Job machen, als diese Jungs es tun, glaub mir. Der Job ist aber nicht erreichbar und ich werde mich deshalb auch nicht beschweren, denn alles, was ich in meinem Leben erreicht habe, habe ich Amerika zu verdanken. Deshalb beschwere ich mich nicht wegen des einen Jobs, den ich nicht machen kann.“

1. Wir beginnen bei den Basics: "Terminator" leitet sich vom englischen "to terminate" = "beenden" ab. So wie sie der spätere Herminator vom einfachen Hermann ableiteten sollte.

Nachdem er sich eine Auszeit aus dem Filmbusiness genommen hat, um in der Politik zu arbeiten, freut sich der Schauspieler nun, wieder in die Rolle des Terminators geschlüpft zu sein. Es ist für ihn der erste Film nach 12 Jahren und der fünfte Streifen des Franchises. Bei der Australien-Premiere von ' Terminator: Genesys', der hierzulande am 9. Juli in die Kinos kommt, sagte Schwarzenegger: “Es ist großartig zurück zu sein. Ich habe ja auch versprochen wiederzukommen, richtig?“