Ariana Grande: Ab nun Schauspiel statt Popmusik

Ariana Grande hat angedeutet, sich künftig mehr auf ihre Karriere als Musical-Darstellerin und Schauspielerin zu fokussieren.

"Ich habe so viel Zeit damit verbracht, nur Popmusik zu machen - aber ich bin als Mädchen aufgewachsen, das Musicals und Comedy liebte", sagte die 32-Jährige im Podcast "Good Hang" von US-Schauspielerin Amy Poehler.

"Deshalb denke ich, dass es für meine Seele, meine Kunst und das, was ich mir selbst gebe, am besten ist, wenn ich den Dingen nachgehe, die sich im Moment richtig anfühlen", sagte die Musikerin, die 2024 ihr siebentes Studioalbum "Eternal Sunshine" herausgebracht hat. Ab Juni 2026 tritt sie in mehreren US-Städten auf. Im August spielt sie mehrere Konzerte in London. Andere Termine in Europa sind bisher nicht geplant. Danach erwägt sie eine längere Tour-Pause.