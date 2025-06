Ariana Grande und Paris Hilton unterstützen LGBTQ+-Seelsorgehotline

Popsängerin Ariana Grande, Realitystar Paris Hilton, Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis und viele weitere Stars haben sich für einen Erhalt des LGBTQ+-Seelsorgetelefons in den USA ausgesprochen. Sie unterzeichneten einen offenen Brief der Hilfsorganisation "The Trevor Project", in dem für eine weitere Finanzierung des Angebots geworben wird.