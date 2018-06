Ariana Grande: Ein Teenie-Idol wird erwachsen

Ein Mädchen wird sichtlich erwachsen: Superstar und Teenie-Idol Ariana Grande (24) hat in ihren jungen Jahren schon so einiges mitmachen müssen. Mehr als ein Jahr nach dem schrecklichen Selbstmordattentat während ihres Manchester-Konzertes am 22. Mai 2017 (bei dem 23 Menschen getötet wurden) meldet sich die Sängerin mit neuem Look, neuer Liebe, neuem Album - vor allem aber gereift - zurück. Anfang 2018 scheiterte dann auch noch ihre Beziehung zu Rapper Mac Miller (26). Mittlerweile ist Ariana wieder glücklich und mit Schauspieler Pete Davidson (24) liiert.