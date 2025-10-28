Die Königin der Prinzen: Kultmusikerin Annette Humpe wird 75

Als Teil der Band Ideal wurde Annette Humpe in den 80ern berühmt, bis heute können viele den Refrain ihres Neue-Deutsche-Welle-Hits "Blaue Augen" mitsingen. Doch auch wenn sie seit den 90ern nur noch selten selbst auf der Bühne zu sehen war, feierte sie noch große musikalische Erfolge - ob als Teil des Duos Ich und Ich oder als Produzentin von Musikern wie Die Prinzen, Udo Lindenberg oder Max Raabe. Heute wird die deutsche Musikerin 75 Jahre alt.

Flucht vor den Eltern nach Westberlin Humpes Eltern betrieben eine Konditorei, spielten in ihrer Freizeit Flöte und Orgel, was die Tochter beeinflusste. Nach der Matura studierte Humpe zunächst einige Semester Klavier und Komposition in Köln und ging 1974 nach Westberlin - möglichst weit weg von Vater und Mutter, die sich nicht trauten, durch die DDR zu reisen. Für Humpe war Berlin damals die Erfüllung ihrer Träume. "Für mich war das eine Offenbarung." Mit ihrer fünf Jahre jüngeren Schwester Inga Humpe, die später Teil des Duos 2raumwohnung werden sollte, gründete sie 1979 die Neonbabies. Zum Broterwerb kellnerte sie nebenbei. Das sollte sich wenig später ändern, als Humpe mit Ernst Ulrich Deuker und Frank Jürgen Krüger die Band Ideal gründete. Der Song "Berlin" von 1980 wurde zur Hymne auf das West-Berlin der 80er Jahre, mit dem 1982 veröffentlichten Song "Blaue Augen", den Humpe noch zu Neonbabies-Zeiten geschrieben hatte, gelang der Durchbruch.