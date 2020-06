Frühlingsgefühle in Wien: Netrebko und ihr Neuer

Die rundum glückliche Operndiva Anna Netrebko (42) zeigte in Wien offen ihr frisches Liebesglück. Vorm Theater an der Wien turtelte die russische Sopranistin mit ihrem neuen Lover, dem aserbaidschanischen Tenor Yusif Eyvazov (36). Die beiden besuchten das Gastspiel des Bolschoi Theaters – die Oper „Die Zarenbraut“. Bekannt wurde Netrebkos Beziehung zu Eyvazov, als dieser auf Facebook ein Foto postete, das die beiden sehr vertraut zeigte.

Zudem änderte er seinen Beziehungsstatus in „verlobt“.Eine Hochzeit ist allerdings nicht in Aussicht. Netrebkos Management dementierte die Verlobungsgerüchte. Erst im November vergangen Jahres trennte sich die Sopranistin von Bass-Bariton Erwin Schrott. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn – Tiago (6). Ihren nächsten Wien-Auftritt hat die Diva am 30. Mai beim „Red Ribbon Celebration Concert“ im Burgtheater. Yusif Eyvazov wird dort ebenfalls singen.