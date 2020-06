Anna F: „Tausend Ideen schwirren im Kopf“

It’s okay, I just wanna fuck your friend“, ist der Refrain ihrer neuen Single „DNA“. 30.000 Klicks hatte der Song mit dem frechen Video auf Anhieb im Internet. Seit einigen Tagen wird er auch im Radio gespielt. Ein frisch-fröhliches Lebenszeichen von Anna F., der zweifachen Amadeus-Award-Gewinnerin.

Vor einem Jahr ist die steirische Musikerin nach Berlin übersiedelt. Auf der Suche nach der idealen Stadt, um ihr neues Album zu produzieren – von Los Angeles über New York und London – landete sie in Deutschlands Hauptstadt. „Mir gefällt Berlin mit den roughen Ecken. Wenn man von einer Straße in die nächste geht, verändert sich alles total“, sagt sie und wirft sich auf das Bett der Rikscha. „ Berlin Horizontal“ – eine Sightseeing-Tour der anderen Art hat sich die 27-Jährige gewünscht.

Vom Prenzlauer Berg, wo sie als Single in einem Loft wohnt, geht es zur Volksbühne, zum Fernsehturm, zu den Museen und zum Dom. Ungeniert posiert sie für die Fotografin, schüttelt die wilde Mähne tanzend auf dem Bett und kuschelt sich unter die Tuchent. Passanten und Touristen fotografieren amüsiert.