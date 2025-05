Kurios: Anke Engelke ist Praktikantin bei der Deutschen Bahn

Anke Engelke hat sich unter anderem mit der satirischen Sat.1-Sendung "Die Wochenshow" an der Seite von Ingolf Lück und Bastian Pastewka einen Namen gemacht.

Seit 2007 leiht sie Marge Simpson in der deutschen Version der Simpsons-Serie ihre Stimme. Eine steile Karriere, die eigentlich keinen Wechsel bräuchte. Doch nun überrascht das deutsche Multitalent in einem Interview mit einer beruflichen Veränderung: Sie ist nun Praktikantin bei der Deutschen Bahn.

Dabei schlüpfte sie in unterschiedliche Rollen, unter anderem parodierte sie die Sängerin des deutschen Trios Tic Tac Toe. 2002 erhielt Engelke ihre eigene Show unter dem Namen Ladykracher , die sogar für einen Emmy nominiert wurde.

Solidarität mit Bahnpersonal

"Ich gehe durch den Zug und frage, ob jemand noch etwas trinken möchte", so Anke Engelke in der Radio-Bremen-Talkshow 3nach9. Zu ihren derzeitigen Tätigkeiten zählt es auch, die Tickets der Fahrgäste zu kontrollieren. Ob sie in ihrer Uniform im Zug erkannt wird? "Einige gucken und sagen: Wo ist die versteckte Kamera?", erzählt Engelke.

Doch aus finanziellen Nöten macht es die Deutsche nicht – sie will "etwas daraus machen". In welcher Form – ob ein Buch oder eine neue Comedy-Show – ist noch nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass sie sich für ihre neuen Kollegen – das Bahnpersonal – einsetzen möchte.