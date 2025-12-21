Anke Engelke wird 60: Das Gesicht gewahrt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Noch 25 Jahre nach der Rolle in der Sat.1-Wochenshow grüßen sie Menschen auf der Straße mit "Danke, Anke!" 1999 bekam sie – mit Ingolf Lück, Bastian Pastewka & Markus Profitlich – dafür ihre erste ROMY. 2023 und, ganz aktuell heuer, folgten weitere Goldstatuen. Die gebürtige Kanadierin, Tochter eines Lufthansa-Managers in Montreal, kam mit 6 nach Köln, dreisprachig und mit glockenheller Stimme. Im Schulchor „Sonntagskinder“ gab’s erste TV-Auftritte– für ein Video von Heino (87) und sogar im Duett mit Udo Jürgens ( 2014).

Anke Engelke, heute 60, blickt auf fünf Jahrzehnte in Film, Funk und Fernsehen zu- rück. Vom Beginn als kleiner Backfisch für die tollen Hechte im Schlagerteich über den Kultstatus als Komikerin und als deutsche Stimme Marge Simpsons bis zu ernsten und ernst zu nehmenden Parts auf der Leinwand und als Patin für Hilfswerke in Afrika. Bezeichnend für die „große Schwester der Nation“ bereut in ihrer beileibe blütenweißen Bildschirm-Bilanz die Persiflagen auf die dunkelhäutige "Tic Tac Toe"-Sängerin Ricky (47): "Ja, das war Blackfacing. Es tut mir leid."

Holprige Laufbahn Mit Diskriminierungen (aller Schattierungen) hat Engelke selbst reichlich Erfahrungen: So wurde sie aus dem ZDF-Kinderprogramm hinauskomplimentiert, weil man sie für zu füllig empfand. Nach dem Höhenflug mit der "Wochenshow" und im Team der "Ladykracher" floppte zuerst die Sitcom "Anke", dann die Kinokomödie "Liebesluder" und – am schmerzlichsten – "Anke Late Night" (2004), als sie für den pausierenden Harald Schmidt (68) einsprang. Auf ihr Scheitern hatte Altmeister Rudi Carrell ( 2006) öffentlich 10.000 Euro gewettet. Engelke (zwei Ehen, eine Tochter, zwei Söhne) wahrte freilich das Gesicht. Im Sinn des Wortes. So betonte sie 2022, wie unglücklich sie über ein retuschiertes Magazin-Cover gewesen sei: "Ich habe mich kaum wiedererkannt! Ich hätte heulen können, alle Falten waren weg!"