Angebliche Krise bei West und Censori: Welche Gerüchte gibt es und was ist dran?

"Ye und Bianca sind in Los Angeles, um den Valentinstag gemeinsam zu genießen", sagte der Mann namens Milo Yiannopoulos dem Branchenmagazin Hollywood Reporter. Ihm zufolge sei an den Berichten um eine anstehende Scheidung nichts dran: "Ankündigungen über ihr Privatleben werden direkt von ihnen kommen, nicht von unbestätigten Gerüchten in der Boulevardpresse."

Die britische Daily Mail hatte zuvor unter Berufung auf eine West nahestehende Quelle berichtet, dass sich das Paar getrennt habe und in den kommenden Tagen den Scheidungsantrag einreichen wolle. Das Promiportal Page Six berichtete ebenfalls über eine Ehekrise. Einer namentlich nicht genannten Quelle zufolge habe Bianca Censori "genug", nachdem West Hakenkreuz-Shirts verkaufte. "Sie hat ihm gesagt, dass sie so nicht ist und dass sie damit nicht in Verbindung gebracht werden kann", so der Insider. Censori sei "wütend" auf West, hieß es in dem Bericht.

West äußert sich wiederholt antisemitisch

Diese Woche war die Website von Wests Modemarke Yeezy deaktiviert worden, nachdem dort T-Shirts mit großem Hakenkreuz-Aufdruck angeboten worden waren. Unter der bisherigen Adresse der Website erschien am Dienstag (Ortszeit) nur der Hinweis "Etwas ist schiefgelaufen", gefolgt von "Dieser Shop ist nicht verfügbar". West war am Sonntag während des Super Bowls, dem Finale der US-Football-Meisterschaft, in einem Werbespot aufgetreten. Darin hatte der mit einer brillantenbesetzten Zahnschiene geschmückte Rapper Zuschauer aufgefordert, seine Website yeezy.com zu besuchen. Laut der Zeitschrift Variety war auf der Website unmittelbar nach Ausstrahlung des Werbespots zunächst diverse Yeezy-Bekleidung verfügbar. Kurz darauf wurde nur noch ein einziger Artikel angeboten - ein weißes T-Shirt mit einem großen schwarzen Hakenkreuz auf der Brust zum Preis von 20 Dollar. Am Dienstag war die vom Unternehmen Shopify unterstützte Website dann offline. Alle Händler müssten sich an die Regeln der Plattform halten, erklärte Shopify. Im Falle von yeezy.com sei gegen Auflagen verstoßen und der Shop daher von Plattform entfernt worden. Nur wenige Tage zuvor war bereits Wests Konto im Onlinedienst X deaktiviert worden, nachdem der Rapper dort zuvor tagelang unter anderem wüste antisemitische Schimpftiraden verbreitet hatte. West, der sich inzwischen in Ye umbenannte, fiel in jüngerer Zeit vor allem mit seinem erratischen Verhalten auf.

Grammy-Skandal

West und Censori haben kürzlich auf dem roten Teppich der Grammy-Verleihung für Aufsehen gesorgt. Die 30-Jährige trug ein hauchdünnes, transparentes Kleid und war ansonsten nackt. Zuvor war die Australierin in einem Pelzmantel auf dem Teppich angekommen, den sie für die Fotografen fallen ließ. Viele Beobachtende deuteten den Auftritt als Zeichen einer missbräuchlichen Machtbeziehung, in der der West seine Frau zu seinem Vorteil instrumentalisierte und bloßstellte.