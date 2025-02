An Luxus kaum zu übertreffen: Die teuersten Häuser der Stars

Adeles Villa in Beverly Hills, die zuvor Sylvester Stallone gehörte, wurde für satte 58 Millionen US-Dollar erworben. Das Grundstück verfügt über einen Infinity-Pool. Gewohnt hat die Musikerin bisher aber noch nicht in der Edel-Villa. Sie habe vor, das Herrenhaus vor ihrem Einzug zu einem neuen Zuhause für ihre Familie in Beverly Hills umzugestalten, berichtet The Richest.