"America's Got Talent"-Star Neal E. Boyd stirbt mit 42 Jahren

"Nessun Dorma"

Boyd wurde 1975 in Sikeston geboren. Nachdem er in jungen Jahren eine Aufnahme der bekannten "Drei Tenöre" gehört hatte, studierte er am New England Conservatory of Music in Boston Operngesang.

Für die dritte Staffel der Erfolgssendung "America's Got Talent" sang er Puccinis "Nessun Dorma" und rührte die Jury (darunter David Hasselhoff, Piers Morgan und Sharon Osbourne) zu Tränen. Nach vier weiteren Konzerten, in denen er unter anderem "Unchained Melody" und "All By Myself" spielte, gewann Boyd das Finale und gab erneut seine wunderschöne Version von "Nessun Dorma" zum Besten.