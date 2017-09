Amal Clooney: Erster Glamour-Auftritt nach Geburt

Was für ein PR-Coup: George Clooney machte von seinem Sommersitz am Comer See einen Abstecher zu den Filmfestspielen in Venedig, um seinen neuen Film "Suburbicon" zu promoten und nahm auch Ehefrau Amal mit.

Blitzlichtgewitter und viel Publicity war ihm daher gewiss. Denn Stilikone Amal zeigte sich nach der Geburt der Zwillinge Ella und Alexander im Juni jetzt zum ersten Mal vor den Kameras.

Der Auftritt war gelungen. Modekritiker schwärmen einmal mehr von Amals Stil. In Venedig hatte sie sich für eine fliederfarbene Robe von Versace entschieden.

Für den frischen Look sorgen auch ihre hochgesteckten Haare, die auf den ersten Blick wirken, als hätte sich Amal die Haare kurz schneiden lassen.

Die Top-Anwältin ist zwei Monate nach der Geburt wieder top in Form. Paparazzibilder zeigten bereits, dass die Clooneys am Comer See täglich fließig Tennis spielen .

Im KURIER-Interview plauderte George aus, dass Sohnemann Alexander schon weit mehr wiege als Ella - die mehr nach der Mama gerate.