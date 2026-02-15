Stars

Am Valentinstag machte Meghan eine seltene Ausnahme

Bei einem Posting zum Valentinstag sticht ein besonderes Detail ins Auge.
15.02.2026, 16:20

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Meghan

Den Valentinstag sollen Prinz Harry und Meghan im Restaurant "Funke" in Beverly Hills verbracht haben, wie das Magazin "People" berichtet.

Ein Liebesposting setzte sie dann auch via Instagram ab, wo sie ein Foto von Harry und Tochter Lilibet postete (da zeigt Meghan sogar das Gesicht ihrer Tochter).

Sie schreibt dazu: "Diese zwei + Archie: My forever Valentines."

kurier.at, SW  | 

Kommentare