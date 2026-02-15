Am Valentinstag machte Meghan eine seltene Ausnahme
Bei einem Posting zum Valentinstag sticht ein besonderes Detail ins Auge.
Den Valentinstag sollen Prinz Harry und Meghan im Restaurant "Funke" in Beverly Hills verbracht haben, wie das Magazin "People" berichtet.
Ein Liebesposting setzte sie dann auch via Instagram ab, wo sie ein Foto von Harry und Tochter Lilibet postete (da zeigt Meghan sogar das Gesicht ihrer Tochter).
Sie schreibt dazu: "Diese zwei + Archie: My forever Valentines."
