Am 64. Geburtstag: Kinder von Michael Jackson würdigen verstorbenen Superstar

Prince und Paris Jackson haben ihrem verstorbenen Vater - Superstar Michael Jackson - an seinem 64. Geburtstag Tribut gezollt. Mit Postings erinnerten sie am Montag an den einstigen Ausnahme-Musiker. "Alles Gute zum Geburtstag an den Größten! Ich vermisse dich immer stärker, aber ich liebe dich mit jedem Tag mehr. Danke für alles", kommentierte der heute 25-jährige Prince eine Reihe an alten Fotos. Die Bilder versah er mit einem roten Herzen. Schwester Paris (24) teilte einen gemeinsamen Schnappschuss in einer zeitlich begrenzt verfügbaren Instagram-Story.