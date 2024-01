Alyssa Milano verteidigt Bitte um Geld für die Spendenaktion ihres Sohnes

Was ihr amerikanisches Publikum dabei nicht wusste: Milano startete in dieser Zeit auch eine äußerst erfolgreiche Musik-Karriere mit Millionen Fans und mehreren Platin-Alben - die allerdings nur in Japan und Südkorea veröffentlicht wurden. Grund dafür: Ein japanischer Produzent sah - so wird es erzählt - ihren Film "Das Phantom-Kommando" und machte der Jugendlichen kurz entschlossen ein Rekordangebot für mehrere Alben, das Milano annahm.

In den USA konnte sie ihre Rolle als Samantha Micelli lange Zeit nicht abschütteln, doch landete sie 1998 ihren zweiten Serienhit: als Phoebe Halliwell in "Charmed", wo sie eine von drei Schwestern spielte, die herausfinden, dass sie Hexen sind. Bis 2006 feierte Milano mit "Charmed" große Erfolge und spielte danach in einer Reihe weiterer Serien und Filme mit. Der Höhepunkt ihrer Karriere schien aber vorbei.

Der Moment aber, mit dem sie die Welt womöglich am meisten prägte, war der Aufruf zum Verwenden des #MeToo ("Ich auch")-Schlagwortes. Milano machte X (vormals Twitter) damit zur Bühne für eine mächtige Bewegung.