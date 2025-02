"Alles Betty!"-Star nach heftiger Kneipenschlägerei verhaftet

Die Serie "Ugly Betty" (deutscher Titel: Alles Betty!) machte die beiden Hauptdarsteller America Ferrera und Eric Mabius bekannt. Zwischen 2006 und 2010 wurden insgesamt 85 Folgen in vier Staffeln produziert. Nach dem Serien-Aus wurde es eher still um Ferrara und Mabius.

Eric Mabius in Kneipenschlägerei verwickelt

Der heute 53-Jährige war in "Alles Betty" in der Rolle des Daniel Meade zu sehen. Am frühen Donnerstagmorgen wurde der Schauspieler Medienberichten zufolge nach einer Kneipenschlägerei festgenommen, an der auch zwei Frauen beteiligt waren.

Laut TMZ wird Mabius vorgeworfen, eine Frau zu Boden gestoßen und ihr eine "Handvoll" Haare aus der Kopfhaut gerissen zu haben.