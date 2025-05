Alkohol am Steuer: Rapperin Katja Krasavice beichtet auf Tiktok

Rapperin Katja Krasavice (28) ist angetrunken am Steuer erwischt worden. Das beichtet sie auf Tiktok. Sie sei "letztens bei 'ner Freundin gewesen" und habe "ein, zwei Drinks getrunken", sagt sie in einem Video auf der Plattform. "Bin Auto gefahren, wurde von der Polizei angehalten." Sie bereue das "extrem". "Das würd' ich nie wieder machen, ich hab' mich und andere gefährdet", betont sie und appelliert an ihre Follower: "Macht das nicht, geht gar nicht."