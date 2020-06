Alfons Haider musste erneut ins Spital

Der Entertainer Alfons Haider, 54, hat einen pechschwarzen Sommer hinter sich. Zuerst landete er im Juli nach einem Fehltritt auf der Wörthersee-Bühne mit einer Hüftprellung im Krankenhaus.

Gerade eben erst genesen, kam der Moderator am Dienstag ohne sein Zutun zum Handkuss. An der Kreuzung der Reinprechtsdorfer Straße mit der Schönbrunner Straße in Wien-Margareten kollidierte kurz nach 17 Uhr ein Klein-Lkw mit seinem Fahrzeug. Der Lkw krachte in das stehende Auto des 54-Jährigen. Haider saß auf dem Beifahrersitz, eine Mitarbeiterin hinterm Steuer. "Es hat einen lauten Tuscher gemacht", erzählte Haider dem KURIER am Telefon, als er gerade auf dem Weg vom Spital nach Hause war.

Seine Mitarbeiterin wurde von Rettungskräften ins Unfallkrankenhaus Meidling gebracht. Auch der Entertainer benötigte medizinische Hilfe. "Wir wurden beide bestens im Spital versorgt. Es ist alles in Ordnung. Wir sind auf dem Weg der Besserung." Den Rettern streute er Rosen: "Ein großes Danke für die Hilfe."