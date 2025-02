Adrien Brody: Kim Kardashian verwechselte ihn mit anderem Schauspieler

Oscar-Preisträger Adrien Brody bekam eigenen Angaben zufolge große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, nachdem Kim Kardashian ihn mit Schauspiel-Kollege Adam Brody verwechselt hatte. "Mein Instagram ist total durchgedreht", berichtete der 51-Jährige in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon .

Fallon hatte ihm einen älteren Social-Media-Post Kardashians gezeigt, in welchem sie die Netflix-Serie "Nobody Wants This" pries und darin allerdings anstelle des Hauptdarstellers Adam Brody Oscar-Preisträger Adrien Brody vertaggte.